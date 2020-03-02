https://static.news.ru/photo/f3a168b4-5ca5-11ea-8fc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Великобритания, Германия и Франция выделили Ирану финансовую помощь в размере €5 млн. Она пойдёт на борьбу с коронавирусом.

Франция, Германия и Великобритания выражают свою полную солидарность со всеми, кто подвергся воздействию COVID-19 в Иране. Мы предлагаем Ирану комплексный пакет как материальной, так и финансовой поддержки для борьбы с быстрым распространением этой болезни, — цитирует трёхстороннее заявление ТАСС.

Отмечается, что все материалы и оборудование для лабораторных анализов будут доставлены самолётом 2 марта. Также представители трёх стран отметили полную готовность к поддержанию глобальных усилий по борьбе со вспышкой COVID-19.

NEWS.ru писал ранее, что в Иран прибыли эксперты ВОЗ для борьбы с коронавирусом. Они окажут полное содействие властям.