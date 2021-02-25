Страны Ближнего Востока решили объединиться в аналог НАТО против Ирана

https://static.news.ru/photo/125c7b36-7794-11eb-9c1b-96000091f725_660.jpg Фото: Mamoun Wazwaz/XinHua/Global Look Press

Израиль ведёт переговоры с правящими кругами Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов и Бахрейна с целью создания военного блока, аналогичного НАТО.

Как сообщает израильский телеканал i24NEWS, страны Ближнего Востока задумались о создании военного блока в связи с растущей угрозой со стороны Ирана. В частности, в Израиле, Бахрейне, Саудовской Аравии и ОАЭ с тревогой следят за реализацией иранской ядерной программы. Также потенциальных участников нового альянса беспокоит расширение влияния Ирана на соседей.

Израиль и Саудовская Аравия официально не имеют дипломатических отношений. Однако государства поддерживают контакты и сотрудничают в сфере безопасности. В ноябре 2020 года СМИ сообщали о возможном визите израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Эр-Рияд.

15 сентября 2020 года Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашение в США. Страны Аравийского полуострова по условиям договорённости признают Израиль, а он приостановит распространение своей государственной юрисдикции на поселения на Западном берегу реки Иордан.

Как ранее писал NEWS.ru, власти США могли ввести временный запрет на продажу оружия Саудовской Аравии и ОАЭ. Об этом источники в органах власти Соединённых Штатов рассказали The Wall Street Journal. По данным издания, помощники президента США Джо Байдена оценивают транзакции по поставкам оружия на миллиарды долларов, одобренные при бывшем главе государства Дональде Трампе.