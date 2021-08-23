Афганский стыд. Европу испугал риск нового миграционного цунами

Молниеносный приход талибов (группировка запрещена в РФ) к власти в Афганистане застал врасплох правительства многих стран. Да практически всех. Ответ на вопрос «Что делать?» пока непонятен. Если американское руководство на сегодня озабочено разве что попыткой упорядочить эвакуацию из Афганистана граждан США, союзников по НАТО и, по возможности, некоторых афганцев, кто работал на западную коалицию, то руководство Евросоюза «мечется» между двумя задачами. С одной стороны, постараться заранее купировать гуманитарный кризис с беженцами. С другой, как выразился глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, «не позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула».

Жозеп Боррель(Josep Borrell) Florian Gaertner/photothek.de vi/GLOBAL LOOK PRESS

Как именно «не позволить» — пока совершенно непонятно. Казалось бы, какое дело Брюсселю до того, кто станет «спонсорами Кабула» после того, как 20-летняя политика западной коалиции во главе США в этой стране полностью провалилась. Речь ведь не идёт о том, чтобы Россия и Китай стали спонсорами международного терроризма. Хотя, может, скоро где-то и до этого договорятся. А если две упомянутые страны смогут хоть как-то удерживать режим талибов в рамках «разумного» (на это, на мой взгляд, мало шансов, но сама по себе попытка не может быть предосудительной), то почему это должно столь сильно беспокоить Брюссель? Нет ли в этом русофобской патологии?

Примечательно также, что лидеры ЕС пока не ставят вопроса о сотрудничестве с Москвой по афганскому вопросу. Он обсуждался, правда, на недавних переговорах Владимира Путина с Ангелой Меркель, но непонятно, выльется ли это во что-то конкретное. Уровень взаимного недоверия слишком высок, — в этом плане «патология» оказалась весьма заразительной. Разумеется, не предполагается всерьёз обсуждать вопрос о сотрудничестве с Россией по Афганистану и на созванном по инициативе Британии 24 августа срочном совещании «Большой семёрки». Основной акцент планируется сделать на проблемах гуманитарного характера — прежде всего беженцах.

Сергей Гунеев/РИА Новости

Угроза повторения кризиса с беженцами наподобие разразившегося в 2015 году видится европейским лидерам полным кошмаром. На предстоящих в сентябре парламентских выборах в Германии это может стать одной из центральных тем. Хотя Меркель за её «попустительство» в размере миллиона мигрантов её вероятный преемник на посту канцера Армин Лашет открыто критиковать не станет. Президент Франции Макрон уже высказался против «неконтролируемого потока мигрантов». И пока лишь Великобритания, страна, покинувшая Евросоюз, согласилась принять аж пять тысяч афганских беженцев, а со временем расселить до 20 тысяч. Испания согласилась временно использовать две американские военные базы для размещения беженцев с тем, чтобы потом переправить их в другие европейские страны. Речь идёт о тех афганцах, которые непосредственно работали на западную коалицию. А это максимум несколько сотен человек.

С наиболее решительной, но сомнительной как раз с гуманитарной точки зрения инициативой выступила Австрия, которая предложила создать в странах Средней Азии лагеря для спасающихся от талибов афганцев. Чтобы они там ожидали виз в страны ЕС или в США. Более того, в эти лагеря предполагается депортировать афганцев, уже попросивших убежища в Европе и непосредственно там находящихся. Тем самым ЕС избежит «морального обязательства» прекратить такую депортацию, предложение о которой (о её прекращении) было высказано руководством Евросоюза после прихода к власти «Талибана».

Сколько они там могут их ожидать, — это уже другой вопрос. К тому же пока ни от одной из стран Средней Азии горячего желания приютить у себя на неопределённый срок весьма «проблемных» граждан не выказано. Помимо того, неплохо бы было как-то — ну чисто из вежливости хотя бы — проконсультироваться, а ещё лучше заручиться согласием на сей счёт России. Ведь со странами Средней Азии у России, во-первых, безвизовый режим, во-вторых, некоторые из них являются членами ОДКБ, а в-третьих, даже и без членства в ОДКБ пойти наперекор мнению Москвы (если она выскажется против) было бы для этих государств слишком смелым шагом. На грани сумасбродства, можно сказать.

На этом фоне слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европа, дескать, «морально обязана» помочь тем, кто бежит от Талибана, отдают некоторым лицемерием. Потому что пока это всего лишь слова. Чуть более «благодушно» высказался председатель Европарламента Давид Сассоли, по словам которого страны ЕС должны «равномерно» распределить у себя афганских беженцев. Уже сейчас можно предсказать, что никакого равномерного распределения не получится, как не получилось его в 2015 году. Тогда целый ряд стран ЕС не приняли вообще ни одного мигранта. А сейчас Германия уже не примет на себя основной миграционный удар.

Zuma/ТАСС

Ну а если посмотреть правде в глаза, то основной урон от гуманитарного кризиса в Афганистане несут сейчас вовсе не демократические страны Европы, а «тоталитарные» режимы Азии, некоторые из которых находятся сами под западными санкциями.

Так, в Турции находятся сейчас 3,6 млн сирийских беженцев и уже около полумиллиона афганских. В своё время президенту Эрдогану удалось получить от ЕС некоторую финансовую помощь на содержание этих людей под обязательство, что он не пустит их дальше в Европу (недавно белорусский лидер Лукашенко задумал, видимо, так же «срубить денег» с ЕС или же получить некое послабление санкций, шантажируя тем, что откроет свои границы для нелегалов, однако из этого ничего не получилось).

Но ещё больше афганских беженцев находятся сейчас в Иране и Пакистане, которые никакой помощи ни от Евросоюза, ни тем более от США не получают. Общее число таковых, по данным ООН, составляет не менее 2,6 млн человек. Но это только зарегистрированных. По некоторым данным, в одном только Иране на 800 тысяч зарегистрированных афганских беженцев приходится ещё около 2 млн нелегалов. Для сравнения: за последние 10 лет в ЕС попросили убежища 630 тысяч граждан Афганистана, 44 тысячи только за последний год. Не все его, впрочем, получили. А если взять США, отчасти виновных в том, что заварили всю эту кашу, то они пока что «пригрели» лишь две тысячи афганцев. Сравните с показателями Ирана, который находится под жёсткими американскими санкциями.

В Европе по-прежнему принимает афганцев у себя в основном Германия: там находятся 148 тысяч беженцев из этой страны. Еще 11 тысяч в Австралии (она на втором месте из числа стран развитой демократии). И хотя эта страна отличается жёстким подходом ко всем мигрантам, даже она приняла их больше (из Афганистана), чем Великобритания (девять тысяч), Индия (восемь тысяч) и США (две тысячи). Большинство европейских стран пока «скромничают»: так, в I квартале текущего года временный статус в ЕС был предоставлен всего семи тысячам беженцам из Афганистана. Из них 2200 размещены в Греции, 1800 во Франции и 700 в Италии, остальные рассеяны по другим странам. Примечательна позиция Эстонии, премьер-министр которой Кая Каллас на днях выразила готовность принять 10 (десять) беженцев из этой страны. Конечно, Эстония маленькая страна (население около миллиона). Но согласимся, что 10 человек — это не тянет даже на сколь-либо значимый пиар-эффект, на который это, видимо, было рассчитано.

Cover Images/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Россия заняла по данному вопросу весьма жёсткую, но логичную и откровенную позицию, без лишнего лукавства. Как высказался на днях президент Владимир Путин, в Москве видят угрозу в том, что под видом беженцев в нашу страну проникнут боевики и потенциальные террористы, — и персонажей этих нам не надо. И лучше так, чем фарисействовать на тему гуманитарного кризиса и моральных обязательств перед афганцами. Которые в итоге всё равно выполнены не будут.

Однако по-прежнему непонятно, почему Европу так беспокоят перспективы усиления влияния России в Афганистане, но при этом там никак не собираются пока координировать свои действия на этом направлении с нашей страной. Хотя рано или поздно всё равно придётся.