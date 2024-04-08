Стороны достигли прогресса на переговорах по перемирию в Газе Al Qahera News: стороны достигли консенсуса по главным пунктам перемирия в Газе

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Участники переговоров по перемирию в секторе Газа достигли консенсуса по основным пунктам, передает египетский телеканал Al Qahera News. На встрече в Каире принимают участие представители движения ХАМАС, Египта, Катара, Израиля и США.

Прогресс достигнут на переговорах. Между всеми сторонами есть консенсус по основным направлениям, — сообщил высокопоставленный источник СМИ.

Члены делегации ХАМАС и Катара вернутся египетскую столицу в ближайшие два дня, чтобы окончательно утвердить пункты мирного соглашения, добавили журналисты. Кроме этого, представители США и Израиля покинут город в ближайшие часы, говорится в заявлении.

Ранее Reuters информировал, что палестинское движение ХАМАС обратилось к посредникам с требованиями для начала переговоров о полном прекращении огня в секторе Газа. По данным агентства, Израиль в первую очередь должен вывести войска из региона. Представители движения также хотели проведения «настоящего обмена» военнопленными. План радикалов был направлен на одновременное освобождение всех палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на заложников, находящихся в секторе Газа, констатировали журналисты зарубежного издания.