Сторонник ИГИЛ планировал нападения в туристических районах Стамбула Anadolu: в Стамбуле задержан готовивший теракты иностранец

Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

В Стамбуле задержали иностранца, подозреваемого в причастности к ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), пишет Anadolu. По данным турецкого агентства, задержанный планировал нападения в людных и популярных среди туристов районах курортного города. В соцсетях он делился видеозаписями с угрозами. Мужчина арестован.

В ходе обыска при нем обнаружена символика запрещенной террористической организации, а также холодное оружие, — сообщает агентство со ссылкой на управление безопасности Стамбула.

19 ноября в Болгарии были задержаны пятеро подозреваемых в организации теракта в центре Стамбула 13 ноября. Один из них находился в розыске Интерпола. Днем ранее непосредственно в Турции были задержаны 17 человек, подозреваемых в причастности к теракту на оживленной улице.

Взрыв унес жизни шести человек. Более 80 человек пострадали. В МВД Турции заявляли, что теракт был совершен гражданкой Сирии, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Политолог Станислав Тарасов предположил, что ситуация с терактом в туристической столице Турции может осложнить вопрос принятия Швеции и Финляндии в НАТО.