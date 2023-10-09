Стало известно, ведутся ли переговоры между Израилем и ХАМАС по заложникам Посол Израиля Бен Цви: переговоры по заложникам с ХАМАС не ведутся

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представители Израиля и движение ХАМАС не ведут переговоров по заложникам, сообщил ТАСС посол страны в Москве Александр Бен Цви. По его словам, в последний час группировка выпустила по Израилю большой залп ракет и в настоящий момент Тель-Авив сконцентрирован на ответных мерах.

Пока нет, мы еще не знаем, как вся эта ситуация будет развиваться. Вы знаете, только сегодня, вот сейчас, в последний час, по Израилю выпущен большой залп ракет. Идут, конечно, ответные действия, так что пока таких переговоров нет. <...> Мы пока что занимаемся военными действиями, — заявил Бен Цви.

В предыдущих переговорах между Израилем и ХАМАС всегда присутствовал Египет, выполнявший роль посредника, добавил посол. Его действия в этом направлении были очень инструментальными, указал дипломат.

Ранее сообщалось, что ХАМАС намерен обменять часть заложников, захваченных в ходе атаки на Израиль, на палестинских женщин, которые в настоящий момент находятся в тюрьмах. По информации портала Sada al-Balad, ведутся переговоры при активном посредничестве Катара. Согласно последним данным, бойцы ХАМАС могут удерживать в заложниках до 170 граждан Израиля.