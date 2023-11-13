Стало известно состояние россиян, эвакуированных из сектора Газа Анестезиолог Ярцев: эвакуированные из Газы россияне страдают от обезвоживания

Фото: МЧС России

Состояние эвакуированных из палестинского сектора Газа россиян нормальное, однако все они в разной степени страдают от обезвоживания, сообщил ТАСС врач анестезиолог-реаниматолог Андрей Ярцев. Он участвовал в первичном осмотре россиян, прибывших в оперативный штаб МЧС России в Каире.

Всех осмотрели, состояние нормальное, в большей степени все испытывают усталость. От обезвоживания страдают почти все прибывшие из сектора Газа: не только дети, но и взрослые, — отметил Ярцев.

Он добавил, что в секторе Газа не хватало некоторых лекарств, из-за чего у части прибывших в Каир россиян обострились хронические заболевания. Сейчас они обеспечены необходимыми препаратами, уточнил Ярцев. Он указал на то, что российские врачи станут сопровождать эвакуируемых и в течение их перелета в Москву. Там, если кому-то потребуется, люди смогут получить специализированную помощь.

Ранее сообщалось, что первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в оперативный штаб МЧС РФ в Каире. Она насчитывала 70 человек, они передвигались на одном автобусе и трех микроавтобусах. По словам советника главы МЧС РФ Даниила Мартынова, все эвакуируемые россияне добрались в целости и сохранности. Утром 13 ноября их отправят в Москву.