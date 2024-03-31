Стало известно, сохранят ли египетские отели систему «все включено» Глава ETA: отели Египта не намерены отказываться от системы «все включено»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Египетские отели не собираются отказываться от системы «все включено», рассказал РИА Новости глава Управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади. По его словам, данный формат пользуется спросом среди семей с детьми. Однако Элькади отметил, что определенные изменения в сервисе все же произойдут.

Я так не думаю. Формат «все включено» отлично подходит для семей с детьми, которым нравится сидеть у бассейна, пользоваться шведским столом в любое время. Решение остается за отелями, и они продолжают использовать систему «все включено», но с небольшими изменениями, — заявил глава ETA.

Как отметил Элькади, многие египетские отели включили опцию посещения ресторанов A la carte. Посетители могут выбрать как шведский стол, так и ресторан, за который им не придется доплачивать.

Элькади добавил, что благодаря такому формату питания в отелях сокращается количество пищевых отходов. Это позволяет решить главную проблему шведского стола, при которой одни люди выбрасывают еду, а другие страдают от голода, заключил он.

Ранее руководитель турфирмы и тревел-блогер Юлия Савицкая рассказала, что туристы могут сэкономить порядка 60% стоимости путешествия за границу с акцией раннего бронирования. По ее словам, скидки будут особенно ощутимы, если турист рассматривает люксовый сегмент и премиальные отели.