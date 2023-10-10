Стало известно, сколько тел бойцов ХАМАС найдено на территории Израиля Представитель ЦАХАЛ: около 1500 тел бойцов ХАМАС найдены на территории Израиля

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Около 1,5 тысячи тел бойцов ХАМАС найдено на территории Израиля после возвращения Тель-Авивом населенных пунктов на юге страны под свой контроль, сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт. По его словам, которые приводит Associated Press, за прошедшую ночь ни один боец палестинской группировки не пересекал граница сектора Газа с Израилем.

В то же время Хехт отметил, что вероятность проникновения военных ХАМАС на территорию Израиля все еще существует.

Ранее в Израиле сообщили, что ЦАХАЛ потеряла 123 человека с момента атаки палестинского движения ХАМАС на территорию страны. Список погибших военнослужащих пополнился еще 38 именами. По официальным данным, с момента начала конфликта погибли около 700 палестинцев и почти 800 израильтян. Кроме того, в ходе конфликта пострадали 3,7 тысячи палестинцев и свыше 2 тысяч израильтян.

До этого сообщалось, что представители Министерства здравоохранения Палестины призвали создать безопасный коридор в секторе Газа для оказания медицинской помощи пострадавшим. По словам сотрудников ведомства, особенно сложная ситуация наблюдается в городе Бейт-Ханун, где в результате бомбардировки была выведена из строя единственная больница.

Накануне армия обороны Израиля вторглась в палестинский город Наблус на Западном берегу реки Иордан. По данным местных СМИ, в населенном пункте уже начались боестолкновения. В ЦАХАЛ подчеркнули, что боевые действия будут проводиться до тех пор, пока ХАМАС не лишится военного потенциала.