Стало известно, сколько сотрудников ООН погибло в Газе с 7 октября Гутерриш: 136 сотрудников ООН погибли в Газе за 75 дней конфликта

Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press

По меньшей мере 136 сотрудников ООН погибли в секторе Газа с начала обострения палестино-израильского конфликта, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на своей странице в Twitter (X). Он добавил, что большинство сотрудников всемирной организации были вынуждены покинуть свои дома.

136 наших коллег в секторе Газа были убиты за 75 дней. Такого мы никогда не видели в истории ООН. Большинство наших сотрудников были вынуждены покинуть свои дома. Я отдаю дань уважения им и тысячам сотрудников гуманитарных организаций, рискующих своими жизнями, поддерживая мирных жителей в секторе Газа, — написал он.

Ранее сообщалось, что несколько десятков человек погибли в результате ударов израильской армии по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Среди жертв атак оказались и дети. Спасатели и парамедики под огнем ЦАХАЛ не могли добраться до лагеря беженцев для оказания помощи пострадавшим.

Накануне Минздрав Газы сообщил, что в результате ударов израильских войск в анклаве с 7 октября погибли 20 057 человек. Число получивших ранения за указанный период превысило 53 тысячи человек. В ведомстве добавили, что за последние двое суток в Газе жертвами обстрелов ЦАХАЛ стали 390 человек и еще 734 жителя были ранены.