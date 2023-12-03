Названо число россиян, которые остаются в секторе Газа Глава ИППО: в секторе Газа остаются 150–200 россиян

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

В зоне боевых действий в секторе Газа все еще остаются 150–200 россиян, заявил РИА Новости глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин. По его словам, организация поддерживает контакты с МЧС, граждан РФ вывезут из анклава.

С МЧС мы общались, вместе там осталось наших порядка 150–200 человек. Я думаю, мы их вывезем оттуда, — сказал Степашин.

Ранее в представительстве РФ при Палестинской национальной администрации сообщили, что эвакуацию граждан России и их родственников-палестинцев начали в секторе Газа. Процесс проходит на фоне возобновившихся боевых действий. Вывоз людей осложняется высокой интенсивностью ударов, наносимых израильской армией по всей территории анклава.

По данным палестинского Минздрава, за прошедшие сутки жертвами атак ЦАХАЛ стали более 200 человек. В дипмиссию поступила информация, что среди погибших числится гражданин России Маджед Хассуна, однако подтвердить или опровергнуть этот факт пока не представляется возможным. Отмечается, что Хассуны нет в списках на эвакуацию.

Несмотря на сложности, представительство России, а также коллеги из посольств в Каире и Тель-Авиве, подразделения МИД и МЧС РФ и других ведомств продолжают работать над процессом эвакуации. Интенсивным ударам армии Израиля подвержена вся территория Газы, в том числе южные районы, расположенные недалеко от КПП «Рафах».