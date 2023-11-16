Стало известно, сколько россиян покинули сектор Газа за сутки МЧС: 107 россиян покинули сектор Газа через пункт пропуска «Рафах» 15 ноября

Фото: МЧС России

Всего 107 россиян покинули сектор Газа через пункт пропуска «Рафах» в среду 15 ноября, сообщила ТАСС пресс-служба МЧС РФ. В ведомстве пояснили, что контрольно-пропускной пункт работал сверхурочно, благодаря чему удалось вывести дополнительную группу людей. Сейчас они на автобусах едут в Каир, откуда их доставят в Москву бортом Ил-76 МЧС.

Накануне КПП «Рафах» продолжал работать сверх установленного срока. Это позволило оперативной группе МЧС России провести на египетскую сторону дополнительную группу людей. Таким образом, за вчерашний день границу с сектором Газа всего пересекли 107 соотечественников и членов их семей, — отметил собеседник агентства.

Накануне в МЧС сообщили, что через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта с сектором Газа перешла группа из 88 граждан России. В ведомстве добавили, что оперативный штаб МЧС работал совместно с представителями дипломатической группы из Белоруссии, вместе с россиянами сектор Газа покинули 43 белорусских гражданина.

МЧС России совместно с российскими дипломатами организовало работу по эвакуации россиян из сектора Газа 12 ноября. Люди покидали анклав через КПП «Рафах», переходя на территорию Египта. Всего из зоны палестино-израильского конфликта было эвакуировано 297 граждан РФ, из них 168 человек уже доставили на родину. Всех эвакуированных граждан направили на автобусах в Каир. В МЧС подчеркнули, что людей сопровождают врачи, психологи и спасатели.