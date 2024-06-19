Четыре российских паломника скончались во время хаджа в Саудовской Аравии

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Четыре российских паломника умерли во время хаджа в Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство России. Смерть наступила по естественным причинам, их захоронят в Мекке.

Четыре паломника — один мужчина и три женщины — скончались во время совершения обрядов хаджа в этом году от естественных причин, связанных с состоянием их здоровья, возрастом. Они будут захоронены в Мекке, — отметил представитель консульства.

Ранее сообщалось, что общее количество жертв среди паломников во время хаджа в Саудовскую Аравию достигло 577. По данным журналистов, гибель людей спровоцировала 51-градусная жара. Как минимум 323 из умерших были египтянами и только один из них скончался из-за смертельной травмы в давке. Среди жертв также зафиксировано 60 иорданцев.

Ранее директор управления по туризму Саудовской Аравии Фахд Хамидаддин заявил, что интерес российских туристов к курортам Саудовской Аравии значительно вырос, турпоток в это государство по сравнению с 2022 годам увеличился в два раза. По его словам, страну на Аравийском полуострове посещают не только с целью отдыха, но и по религиозным соображениям — для паломничества в Мекку и Медину.