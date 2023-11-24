Стало известно, сколько российских детей эвакуировали из сектора Газа МЧС доставило в Москву 56 взрослых и 47 детей из сектора Газа

Фото: Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Еще одна группа эвакуированных из сектора Газа россиян доставлена в РФ, передает ТАСС. Самолет Ил-76 МЧС России, выполняющий спецрейс из Каира, совершил посадку в аэропорту Домодедово, на борту находится 103 человека, включая 47 детей.

Все они были эвакуированы через КПП «Рафах». В МЧС уточнили, что всего за последние сутки границу сектора пересек 101 россиянин. С момента эвакуации — 750 человек.

До этого ведомство сообщило об эвакуации из сектора Газа еще 82 граждан России и членов их семей. Колонна эвакуированных выдвинулась в Каир, там их ожидают врачи и психологи.

Ранее пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова заявила, что эвакуация россиян из сектора Газа продлится столько, сколько потребуется. По ее словам, списки для эвакуации обновляются регулярно. Она добавила, что данных о жертвах среди россиян в ходе палестино-израильского конфликта пока нет.

Директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак ранее сообщал, что большая часть находившихся в Газе россиян к настоящему времени эвакуирована в Москву. По его словам, Россия одной из первых направила на согласование Израилю списки граждан на эвакуацию, но процесс их рассмотрения неоправданно затянулся.