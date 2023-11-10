Стало известно, сколько продлится эвакуация россиян из Газы МИД России: эвакуация россиян из Газы продлится три дня из-за блокировки КПП

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

КПП «Рафах»

Работа КПП «Рафах» была заблокирована, из-за чего эвакуация россиян через этот пункт займет примерно три дня, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы МИД России Михаила Богданова. Он отметил, что проблема вывоза раненых из сектора Газа не должна увязываться с выездом гражданских лиц.

Богданов добавил, что вывоз раненых не должен мешать эвакуации других мирных жителей. Он подчеркнул, что Россия взаимодействует по вопросу доступа к КПП «Рафах» с Израилем, Египтом и Палестиной.

Ранее сообщалось, что в Каир прибыло два спецрейса с россиянами и гражданами стран СНГ, чтобы эвакуироваться из Газы. Ожидалось прибытие еще одного судна. Предполагалось, что всего анклав покинут 85 россиян.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее сказала, что заявления Израиля о возможном двухнедельном согласовании списка для эвакуации россиян недопустимы. По ее словам, Москва предприняла своевременные шаги для эвакуации россиян из сектора Газа. Израильский посол в России Бен Цви говорил, что согласование списков для эвакуации российских граждан из Газы через КПП «Рафах» может занять до двух недель. По его словам, Египтом предусмотрено ограничение в 500–600 человек в день, а всего в очереди на эвакуацию стоят порядка 7000 человек.