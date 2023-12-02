Стало известно, сколько палестинских детей погибло при ударах Израиля ЮНИСЕФ: более 5,3 тыс. детей погибли в Палестине за 48 дней конфликта с Израилем

Фото: AHMED ZAKOT/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более 5,3 тысячи детей погибли в Палестине за 48 дней конфликта с Израилем, заявила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел. По ее словам, которые передает пресс-служба организации, необходимо достичь продолжительного прекращения огня в анклаве, чтобы у выживших несовершеннолетних появился шанс на жизнь.

До паузы более 5,3 тыс. палестинских детей были убиты за 48 дней непрерывных бомбардировок, в эту цифру не входят многие пропавшие без вести и, предположительно, похороненные под обломками. Если насилие вернется к таким масштабам, мы можем предположить, что каждый день будут убиты и ранены еще сотни детей, — отметила Рассел.

Ранее, 11 ноября, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что каждые 10 минут в секторе Газа погибает ребенок. По его словам, всего на тот момент за время эскалации конфликта на Ближнем Востоке погибли 10 800 человек.

До этого ЮНИСЕФ сообщил о многочисленных жертвах среди детей в результате обстрелов двух школ в Газе. Международная организация потребовала немедленно прекратить боевые действия, жертвами которых становятся мирные жители. Как добавили в ЮНИСЕФ, дети, школы и приюты не должны быть мишенями на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.