Названо число палестинцев, погибших за ночь бомбардировок Газы Al Jazeera: 31 человек погиб в центре Газы за ночь от израильских бомбардировок

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Сектор Газа

Не менее 31 человека погибли в центре сектора Газа за ночь израильских бомбардировок, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в медицинских структурах. При этом армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносила удары по жилым домам.

Источники в медицинских структурах заявили о 31 погибшем за ночь при ударах Израиля по жилым домам в центре сектора Газа, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что около 200 человек погибли при ударе ЦАХАЛ по школе в Джебалии. По некоторым данным, это учебное заведение относится к системе ООН.

Уточняется, что удар был нанесен близ школы «Аль-Фахура» в Джебалии на севере палестинского анклава. На территории этого учебного заведения укрывались многие мирные жители, которые были вынуждены покинуть дома, спасаясь от бомбардировок. Город Джебалия находится на севере сектора Газа. Его население до эскалации конфликта превышало 80 тысяч человек.

До этого сообщалось, что ЦАХАЛ дала один час на эвакуацию персонала из больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Пациенты медучреждения и находящиеся там беженцы должны были покинуть помещения из-за риска попасть под обстрел. Главврач больницы настаивал, что в учреждении находятся пациенты в тяжелом состоянии и выделенного времени на эвакуацию им не хватит.