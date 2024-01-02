Стало известно, сколько онкобольных в Газе потеряли доступ к лекарствам WAFA: около 10 тысяч онкобольных лишились доступа к лекарствам в Газе

Фото: Mohammed Ali/XinHua/Global Look Press

Около 10 тысяч онкобольных лишились возможности получать лекарства в секторе Газа после прекращения работы больницы палестино-турецкой дружбы из-за израильских бомбардировок, сообщило палестинское информационное агентство WAFA. Источники агентства в сфере здравоохранения отметили, что сейчас такие пациенты живут «без доступа к необходимым медикаментам».

Кроме того, подчеркнули медики, условия жизни людей с этим диагнозом в настоящий момент можно охарактеризовать как «тяжелые и бесчеловечные». Длится это с октября прошлого года: тогда больница подверглась авиаудару со стороны израильских вооруженных сил, после чего была вынуждена прекратить свою деятельность.

Ранее военнослужащие армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержали более 70 медработников и раненых в больнице имени Камаля Адвана на севере сектора Газа. Представитель палестинского Минздрава Ашраф аль-Кудра заявил, что после штурма медучреждения задержан также его директор Ахмед аль-Кахлют. Израильские солдаты не позволяли оказывать помощь раненым пациентам, поэтому двое из них скончались. Кроме того, подчеркнул представитель Минздрава Палестины, отключение электричества в больнице привело к остановке оборудования жизнеобеспечения.