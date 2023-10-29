Стало известно, сколько может продлиться операция Израиля в секторе Газа Bloomberg: наземная операция Израиля в Газе продлится от 6 недель до 6 месяцев

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Наземная операция армии Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа может продлиться от 6 недель до 6 месяцев, сообщает Bloomberg со ссылкой на израильских чиновников. По данным агентства, главными целями Израиля будет уничтожение палестинского движения «ХАМАС» и ликвидация лидеров организации, причастных к атаке 7 октября.

По информации Bloomberg, союзники Израиля, в том числе США, призвали более четко сформулировать цели операции. Также отмечается, что Тель-Авив намеревается создать в секторе Газа буферную зону для предотвращения повторного нападения.

Ранее больница Аль-Кудс, расположенная в северной части сектора Газа, подверглась обстрелу. Некоторое время назад Израиль потребовал от палестинского общества Красного Полумесяца эвакуировать людей, которые находились в медицинском учреждении. В организации отмечали, что в здании больницы укрываются свыше 12 тысяч человек. Эвакуировать по требованию Израиля такое количество людей, не подвергая их жизни опасности, невозможно.

До этого представитель Минздрава Палестины Ашраф аль-Кудра заявила, что с начала эскалации конфликта его жертвами стали более восьми тысяч мирных жителей сектора Газа. По ее словам, 3,3 тысячи погибших составляют дети. Она подчеркнула, что израильские военные намеренно обстреливают медицинские учреждения — больницы и центры оказания первичной медико-санитарной помощи.