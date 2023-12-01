Стало известно, сколько может продлиться операция Израиля в секторе Газа FT: операция Израиля против ХАМАС продлится год или более

Фото: Omar Ishaq/dpa/Global Look Press

Операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против палестинского движения ХАМАС может продлиться год или больше, сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники. По данным газеты, наиболее интенсивная фаза боевых действий может пройти в начале 2024 года. Кроме того, по стратегии ЦАХАЛ израильские военные, дислоцированные на севере палестинского анклава, неизбежно пробьются на юг сектора.

Израиль планирует, что кампания против ХАМАС продлится год или более, а наиболее интенсивная фаза наземного наступления продлится в начале 2024 года, — говорится в сообщении.

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на израильских чиновников сообщила, что служба внешней разведки еврейского государства МОССАД готовится ликвидировать лидеров палестинского движения ХАМАС в других странах после окончания войны в Газе. По данным издания, спецслужбы страны будут выслеживать руководителей формирования в Турции, Ливане и Катаре.

До этого премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что операция Армии обороны Израиля в секторе Газа будет длиться до полной победы над движением ХАМАС. По его словам, у ЦАХАЛ есть воля и решимость, которые помогут достичь всех целей войны.