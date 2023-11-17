Стало известно, сколько человек погибло в секторе Газа Al Jazeera: число погибших в секторе Газа превысило 11 тысяч человек

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Сектор Газа

Число жителей сектора Газа, погибших в ходе конфликта между армией Израиля и палестинским движением ХАМАС, выросло до 11 470, сообщает телеканал Al Jazeera. По его данным, статистика не обновлялась на протяжении нескольких дней, так как в системе здравоохранения анклава произошел коллапс. Эксперты считают, что в дальнейшем число жертв конфликта будет лишь расти.

Источники телеканала уточняют, что в списках погибших числятся по меньшей мере 4710 детей и 3160 женщин. В ходе конфликта 29 800 человек получили ранения различной степени тяжести. С 7 октября по 16 ноября было повреждено около 300 образовательных учреждений и свыше 222 тысяч жилых домов. Сложная ситуация наблюдается и в сфере здравоохранения. По данным канала, из 35 госпиталей в секторе Газа работают лишь девять.

Организация Объединенных Наций ранее предупредила об угрозе голода в секторе Газа из-за дефицита продуктов. По словам исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн, с начала конфликта в анклав поступает лишь 10% от необходимого количества продуктов питания. Кроме того, в Газе наблюдается проблема с питьевой водой. Маккейн призывает открыть еще один гуманитарный проход, чтобы обеспечить жителей Газы пропитанием.