Стало известно, сколько человек остаются под завалами в Газе Минздрав Палестины: под завалами в Газе находятся около 1,2 тысячи человек

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В результате разрушительных израильских бомбардировок в секторе Газа под завалами домов на данный момент находятся около 1200 человек, сообщил представитель Министерства здравоохранения в секторе Газа Ашраф аль-Кудра в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости. По его словам, среди них приблизительно 500 детей.

Соответствующие органы зафиксировали около 1,2 тысячи сообщений о пропаже людей под завалами домов, в том числе около 500 сообщений о пропаже детей, и мы надеемся, что некоторые из них еще живы, — отметил Ашраф аль-Кудра.

Представитель Минздрава также заявил, что количество погибших, доставленных в медицинские учреждения, достигло 2778 человек. Всего за девять дней непрерывных военных действий со стороны Израиля в секторе Газа ранения получили 9938 человек.

За время боестолкновений, согласно данным ООН, в секторе Газа разрушено более 2,5 тысячи домов. Министерство здравоохранения Палестины также сообщило, что жертвами конфликта стали 2,8 тысячи жителей анклава, почти 11 тысяч получили ранения. Кроме того, как уточнили в израильской армии, бойцы ХАМАС удерживают 199 заложников, среди которых много детей, женщин и стариков.