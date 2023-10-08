Стало известно, сколько бойцов ХАМАС ликвидировано в секторе Газа Армия обороны Израиля: более 400 бойцов ХАМАС ликвидировано в секторе Газа

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Более 400 бойцов ХАМАС ликвидировано в секторе Газа с начала эскалации, сообщает Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля. Десятки боевиков захвачены в плен. Ожесточенные бои продолжаются в Кфар-Азе.

В ходе боевых действий, начавшихся вчера, военные убили более 400 палестинских террористов на юге Израиля и в секторе Газа, также захватили в плен еще десятки, — говорится в сообщении.

В субботу, 7 октября, палестинские радикалы ХАМАС заняли приблизительно два десятка населенных пунктов рядом с сектором Газа, а также открыли ракетный обстрел по центральному и южному районам Израиля. Вскоре премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль находится в состоянии войны.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала в ответ операцию «Железные мечи». По всей территории государства ввели особое положение. В результате обстрелов погибли примерно 300 человек, более 1800 пострадали. Войскам уже удалось вернуть контроль над большей частью захваченных населенных пунктов рядом с южной границей сектора Газа.

По данным Министерства здравоохранения Палестины, жертвами обострившегося конфликта стали 313 человек. Почти две тысячи граждан пострадали. Опасаясь полномасштабного наступления ЦАХАЛ, Палестина запросила внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Собрание намечено на вечер воскресенья, 8 октября.