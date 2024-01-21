Стало известно, сколько бойцов ХАМАС уничтожил Израиль WSJ: Израиль уничтожил менее трети бойцов ХАМАС с момента обострения конфликта

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила не больше трети членов палестинского движения ХАМАС за более чем 100 дней операции в секторе Газа, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на подсчеты американских разведывательных ведомств. При этом отмечается, что текущие результаты далеки от целей израильской стороны.

По данным газеты, Израилю удалось ликвидировать 20–30% членов ХАМАС. До момента обострения палестино-израильского конфликта разведывательные службы США оценивали численность боевиков ХАМАС в диапазоне от 25 до 35 тысяч.

Кроме того, уточняет издание, ХАМАС располагает достаточным количеством боеприпасов, чтобы продолжать наносить удары по Израилю и израильским войскам в секторе Газа на протяжении нескольких месяцев. Вместе с тем движение пытается восстановить присутствие своих полицейских в городе Газа на севере анклава.

Ранее глава палестинского МИД Рияд аль-Малики на XIX саммите глав государств и правительств Движения неприсоединения в Кампале заявил, что Армия обороны Израиля разрушила более 70% зданий в ходе операции в секторе Газа. По его словам, атаки ЦАХАЛ продолжаются уже свыше 100 дней. За это время были убиты порядка 10 тысяч палестинских детей. Еще 10 тысяч человек погребены под обломками, передает агентство WAFA.