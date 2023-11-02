Стало известно положение дипломатов России на фоне рейдов ЦАХАЛ Представительство РФ: рейды ЦАХАЛ не отразились на безопасности дипломатов

Фото: IMAGO/saeedqaq/Global Look Press

Российские дипломаты в Рамалле находятся в безопасности в свете сообщений о рейдах Армии обороны Израиля, заявила ТАСС секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова. По ее словам, дипмиссия защищена на должном уровне.

Подобные рейды проводятся практически ежедневно. Наша безопасность обеспечена на должном уровне, — уточнила Зарипова.

До этого телеканал Al Hadath сообщал, что ЦАХАЛ проводит рейды в Рамалле на Западном берегу реки Иордан. В этом районе расположено представительство России.

Ранее израильская армия начала штурм сектора Газа. По данным телеканала Al Arabiya, военнослужащие ЦАХАЛ выступили одновременно с пяти направлений. Ожесточенные столкновения между израильскими бойцами и палестинскими группировками шли на севере Газы. Бои были зафиксированы в районе контрольно-пропускного пункта «Бейт-Ханун». При этом действия сухопутных сил Израиля велись одновременно с воздушными атаками и артиллерийскими обстрелами территории. Информации о потерях с обеих сторон не поступало.

Также стало известно, что ЦАХАЛ впервые с 7 октября применила систему противоракетной обороны Arrow 3 для перехвата баллистической ракеты над акваторией Красного моря. Система сработала успешно, все цели перехвачены.