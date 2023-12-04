Стало известно, почему Запад не может определиться с поддержкой Израиля Haaretz: Запад тревожат планы Израиля на буферную зону из-за неясности сроков

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Западные страны и США обеспокоены тем, что буферная зона на Ближнем Востоке, которую планирует обустроить Армия обороны Израиля станет постоянной, заявил изданию Haaretz дипломат, знакомый с ситуацией. За последние несколько дней Израиль проинформировал правительства нескольких западных стран о своих планах создать зону в секторе Газа после окончания войны. Дипломатический источник, близкий к переговорам, сообщил, что детального плана не существует.

Когда израильтянам задают конкретные вопросы по этому поводу, становится ясно, что у них самих пока нет ответов. Они не знают, насколько глубокой будет буферная зона, как именно они будут обеспечивать ее соблюдение и как долго она продлится. Проблема в том, что нам нужно знать ответы на все эти вопросы, чтобы решить, поддержим ли мы это, — пояснил источник.

Дипломаты, участвовавшие в обсуждении, сообщили газете Haaretz, что в принципе большинство западных государств понимают, что Израилю необходимо будет создать своего рода буферную зону, но рассматривают это как временное решение до тех пор, пока в секторе Газа не будет создана новая система управления. Они против того, чтобы буферная зона стала постоянной.

Израиль заявляет, что хочет положить конец правлению ХАМАС, но он не готов сказать, что будет в Газе на следующий день после [уничтожения] ХАМАС. Логично говорить о том, что через несколько месяцев после окончания войны будет запрещено приближаться к пограничному забору ближе чем на километр-два. Но после того, как новое правительство будет создано и возьмет на себя ответственность, эта договоренность не может оставаться в силе вечно, — посетовал дипломат.

Ранее сообщалось, что президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с Блинкеном в Рамалле выразил готовность вернуться к управлению сектором Газа в рамках решения конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, анклав является «неотъемлемой частью государства Палестина».