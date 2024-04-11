Стало известно, почему усилия ФРГ по прекращению огня в Газе терпят фиаско МИД Ирана объяснил провал усилий ФРГ по прекращению огня в Газе предвзятостью

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Все попытки Германии поспособствовать прекращению огня в секторе Газа терпят крах из-за предвзятости Берлина, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. По его словам, которые приводит ТАСС, ФРГ не придерживается нейтралитета в отношении происходящего в Газе. Заявление министра последовало за телефонными переговорами с его германской коллегой Анналеной Бербок.

Причину, по которой усилия Германии по прекращению огня в Газе оказались безуспешными, следует искать в отсутствии нейтралитета Германии в отношении этого геноцида [в секторе Газа], — подчеркнул Абдоллахиян.

Глава МИД Ирана подчеркнул, что политика Тегерана зиждиться на предотвращении любого напряжения, поэтому страна заинтересована в урегулировании любых недомолвок с Германией. Как отметил дипломат, Иран ожидает, что ФРГ не станет делать голословных обвинений и начнет защищать права женщин и детей не только Газы, но всего мира.

Ранее политолог Александр Рар сообщил, что глава МИД Германии Анналена Бербок пользуется поддержкой всего 15% населения, однако немецкая элита состоит на 75% из приверженцев партии «Зеленые». По его словам, у политика большой авторитет в СМИ и во влиятельных властных кругах, поэтому вопрос о ее отставке не стоит. При этом Рар добавил, что в Германии многие считают Бербок «дурой».