Стало известно, почему Израиль не станет отвечать на атаку Ирана CNN: Байден отговорил Нетаньяху от ударов по Ирану

Фото: White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден и Биньямин Нетаньяху

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху отговорил его от ударов по Ирану, сообщает CNN. По данным издания, решение Тель-Авива относительно ответа Тегерану остается неизвестным.

Кабинет военного времени Израиля соберется днем, чтобы обсудить, как отреагировать на атаку Ирана, сообщили два израильских чиновника. Они заявили, что от одной возможной реакции — ответного удара — отказались после того, как Нетаньяху поговорил по телефону с Байденом в субботу, — сообщает источник.

Вечером 13 апреля корреспондент Axios Барак Равид опубликовал в соцсети Twitter (X) сообщение о начале атаки Ирана на Израиль. Он добавил, что четыре американских и израильских источника рассказали ему о десятках беспилотников, запущенных Тегераном. Эту информацию подтвердили радио KAN и издание The Jerusalem Post. Позднее The New York Times написала, что Тегеран выпустил 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля — земля».

Командующий Корпусом стражей Исламской революции генерал Хосейн Салами в свою очередь назвал операцию Ирана более успешной, чем предполагалось. Ракеты и беспилотники смогли преодолеть системы противоракетной обороны, рассказал он.