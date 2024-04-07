Стало известно об ужесточении требований Турции для жителей Таджикистана Турция с 20 апреля вводит визовый режим с Таджикистаном после атаки на «Крокус»

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Власти Турции одобрили введение визового режима для граждан Таджикистана, имеющих обычные паспорта, передает агентство «Ховар» со ссылкой на заявление МИД Таджикистана. По данным издания, ограничения вступят в силу с 20 апреля.

Уточняется, что дипломаты из Таджикистана рекомендовали гражданам страны сделать визу перед поездкой в Турцию. Также в МИД республики рекомендовали не использовать Турцию в качестве транзитной точки. Таджикистан при этом анонсировал ответ в рамках принципа взаимности. Отмечается, что до введения ограничений граждане республики могли въезжать в Турцию без визы и находиться там на протяжении 90 дней.

Ранее сообщалось, что власти Турции с 15 апреля обяжут желающих продлить вид на жительство лиц предоставлять адрес национальной системе электронного оповещения (UETS). Для этого придется также указать другие личные данные, включая номер мобильного телефона.

До этого военкор Александр Коц заявил, что Россия, на территории которой обезврежены десятки ячеек террористических организаций из Средней Азии, не будет вводить визовые ограничения против этих стран. По его словам. Турции хватило визита всего двух участников теракта в «Крокусе», чтобы отменить безвизовый режим.