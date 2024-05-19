Стало известно об установлении точного местоположения вертолета Раиси КСИР: службы установили точное местоположение вертолета президента Ирана Раиси

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ибрахим Раиси

Точное местоположение вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, который потерпел крушение на северо-западе страны, было установлено, заявил генерал Асгар Аббас Гализаде, передает пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). По его словам, спасатели получили сигнал с воздушного судна и мобильного телефона члена экипажа.

Прямо сейчас мы отправляемся со всеми вооруженными силами в этот регион, и я надеюсь сообщить людям хорошие новости, — отметил военный.

Политолог Алексей Макаркин ранее назвал последствия для Ирана в случае возможной смерти президента республики. По его мнению, характер иранской власти не изменится. Али Хаменеи является и светским, и религиозным главой Ирана, обратил внимание эксперт. Именно он будет решать, кто станет следующим президентом, констатировал политолог.

До этого были названы вероятные причины жесткой посадки президентского вертолета. Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой допустил, что это могло произойти из-за некачественного топлива. Эксперт также охарактеризовал Ми-171 экспортным вариантом Ми-8, проверенной временем машиной. Генерал-майор авиации счел вероятность ошибки пилота близкой к нулю.