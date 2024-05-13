Стало известно об убийстве сотрудника ООН в секторе Газа The Jerusalem Post: сотрудник ООН убит в секторе Газа

На территории сектора Газа 13 мая близ европейской больницы убит сотрудник ООН, сообщает The Jerusalem Post. Издание сообщило, что пока неизвестно, кто ответственен за произошедшее и как его лишили жизни.

По данным газеты, еще несколько сотрудников международной организации получили различные ранения на пропускном пункте Рафах, расположенном на границе анклава с Египтом. Издание уточнило, что обстоятельства все этих случаев сейчас расследуется Тель-Авивом, другие подробности не приводятся.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о боях в восточной части города Рафах на юге сектора Газа, а также в районе Аз-Зейтун, расположенном в северной части анклава. Заявляется о серии воздушных ударов по объектам ХАМАС, включая ракетные установки и наблюдательные пункты, а также о стрелковых столкновениях.

До этого генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль прекратить эскалацию конфликта в секторе Газа. Он напомнил, что 7 октября при нападении ХАМАС погибли более 1100 граждан Израиля, а после начала военной операции в секторе Газа жизни лишились более 34 тысяч палестинцев. Гутерриш обратился к Тель-Авиву, заявив, что мирные граждане и так пережили достаточно гибели и разрушений.