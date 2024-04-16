Стало известно об отзыве инспекторов МАГАТЭ из Ирана Постпред РФ Ульянов: МАГАТЭ отозвало инспекторов из Ирана из-за напряженности

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международное агентство по атомной энергии решило временно отозвать своих сотрудников с ядерных объектов Ирана, сообщил в Telegram-канале постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, такое решение было принято в связи с напряженной ситуацией в регионе.

Ввиду напряженной ситуации в регионе МАГАТЭ приняло решение временно отозвать своих инспекторов с иранских ядерных объектов, — сказал Ульянов.

Президент России Владимир Путин ранее провел телефонный разговор с лидером Ирана Эбрахимом Раиси после удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске и ответных действий Тегерана. Российский лидер обсудил с коллегой обострение ситуации на Ближнем Востоке, а также выразил надежду на сдержанность сторон.

Ранее заместитель министра иностранных дел ближневосточной страны Али Багери Кяни заявил, что Иран примет ответные меры в течение нескольких секунд при атаке со стороны Израиля. В таком случае удар по израильской территории будет намного сильнее, чем предыдущий. По его словам, власти Израиля совершили стратегическую ошибку, когда нанесли удар по консульству в Сирии.