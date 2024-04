Стало известно об ответе Израиля на атаку Ирана CNN: Израиль определяет масштабы ответа на атаку Ирана

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израиль планирует ответить на атаку Ирана, сообщает CNN со ссылкой на неназванного израильского чиновника. Уточняется, что масштабы ответной реакции пока не определены.

Израиль ответит на атаку Ирана, но масштабы этого ответа еще не определены . Израиль еще не решил, будет ли он пытаться «перебить всю посуду» или предпримет что-то более взвешенное, — сообщил телеканал.

Ранее посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что Тель-Авив ожидает со стороны России осуждения массированного ракетного удара Ирана по израильской территории. Она также выразила надежду на то, что Москва будет противодействовать попыткам Тегерана дестабилизировать регион.

В ответ на это представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Израиль никогда не осуждал ударов Украины по России. Дипломат добавила, что Тель-Авив поддерживает действия Киева.

Вечером 13 апреля корреспондент Axios Барак Равид опубликовал в соцсети Twitter (X) сообщение о начале атаки Ирана на Израиль. Он добавил, что четыре американских и израильских источника рассказали ему о десятках беспилотников, запущенных Тегераном. Эту информацию подтвердили радио KAN и издание The Jerusalem Post. Позднее The New York Times написала, что Тегеран выпустил 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля — земля».