Стало известно об отмене всех рейсов в иранских аэропортах Mehr: рейсы в аэропортах Ирана отменили до утра понедельника

Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Рейсы в аэропорту Тегерана «Мехрабад», а также в городах Шираз, Исфахан и некоторых других отменили до утра понедельника, 15 апреля, сообщает агентство Mehr. По его данным, ограничения продлятся до 05:30 мск.

После продления выдачи авиационных извещений рейсы аэропортов «Мехрабад», Шираза, Исфахана, Бушера и аэропортов западной части страны отменены до 6 утра завтра, — говорится в сообщении.

До этого приостановка работы тегеранского аэропорта «Мехрабад» и отмена всех рейсов были продлены до полудня воскресенья по местному времени.

Вечером 13 апреля корреспондент Axios Барак Равид опубликовал в соцсети Twitter (X) сообщение о начале атаки Ирана на Израиль. Он добавил, что четыре американских и израильских источника рассказали ему о десятках беспилотников, запущенных Тегераном. Эту информацию подтвердили радио KAN и издание The Jerusalem Post. Позднее The New York Times написала, что Тегеран выпустил 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля — земля».

Позднее глава Генштаба ВС Ирана сообщил, что Тегеран не планирует продолжать наносить удары по Израилю. По его словам, операция под названием «Правдивое обещание» завершена. Он добавил, что в случае ответной атаки реакция будет «более решительная».