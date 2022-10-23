Стало известно об обстреле базы ВС США на нефтяном месторождении в Сирии Al-Mayadeen: неизвестный беспилотник обстрелял базу ВС США в Сирии

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Беспилотник неизвестного происхождения обстрелял ракетами базу американских ВС на нефтяном месторождении Омар на юго-востоке Сирии. Было выпущено несколько ракет, сообщает ливанский телеканал al-Mayadeen.

Неизвестный БПЛА нанес несколько ударов ракетами по базе американских военных на месторождении Омар на востоке провинции Дейр-эз-Зор, масштаб разрушений пока не ясен, — отмечается в сообщении.

На территории базы раздались несколько взрывов. По данным телеканала, американские военные нанесли ответные удары. Удары их артиллерии пришлись по сельскохозяйственным угодьям около города Маядин.

Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о ракетном обстреле, которому подверглась вечером 18 сентября американская военная база Грин-Виллидж, расположенная на северо-востоке Сирии. По данным CENTCOM, атака не увенчалась успехом.