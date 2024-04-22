Стало известно об обнаружении огромной братской могилы в больнице Газы Al Jazeera: в массовом захоронении в Хан-Юнисе в Газе нашли 180 тел

Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press

Тела 180 человек найдены палестинскими экстренными службами в массовом захоронении на территории медицинского комплекса «Нассер» в городе Хан-Юнис в секторе Газа, сообщает Al Jazeera. По данным телеканала, бригады палестинской гражданской обороны обнаружили братскую могилу после того, как Израиль 7 апреля вывел свои войска из города.

Во дворе больницы члены гражданской обороны и парамедики извлекли 180 тел, захороненных израильскими военными в этой братской могиле. Среди них есть пожилые женщины, дети и молодые мужчины, — сообщил корреспондент телеканала.

Ранее на этой неделе после двухнедельной осады на территории больницы «Аш-Шифа» также было обнаружено массовое захоронение. Это медучреждение является крупнейшим в анклаве.

Армия обороны Израиля в конце марта сообщила, что израильские военные и Служба общей безопасности в рамках рейдов на территории медицинского центра «Аш-Шифа» в секторе Газа задержали порядка 480 террористов, связанных с «Исламским джихадом» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В ЦАХАЛ также заявили о нанесенных ударах по объектам в палестинском анклаве и об обнаружении «комплекса по производству дронов».

В середине марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал начало операции на юге сектора Газа. Он тогда заявил, что ЦАХАЛ проведет военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа через несколько недель, поскольку только так можно уничтожить батальоны ХАМАС. Президент США Джо Байден в свою очередь предложил Нетаньяху не начинать военную операцию в Рафахе без четкого плана по защите мирного населения.