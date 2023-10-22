Стало известно о ракетных ударах по аэропортам Дамаска и Алеппо SANA: аэропорты Дамаска и Алеппо вышли из строя после ударов Израиля

Фото: Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо, после чего их работа была парализована, сообщает агентство SANA со ссылкой на сирийских военных. По данным журналистов, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) запустила свои ракеты в 05:25 мск.

Сегодня утром примерно в 05:25 израильский противник осуществил воздушную агрессию с залпами ракет <...>, нанеся удары по международным аэропортам Дамаска и Алеппо, — говорится в сообщении.

Ранее ЦАХАЛ сообщила, что открыла ответный огонь по территории Сирии. Там, по заявлению представителей вооруженных сил, находится один из источников агрессии. Удар был нанесен вскоре после заявления президента Сирии Башара Асада о готовности привлечь Израиль к ответственности за 70 лет угнетения палестинцев.

По словам сирийского главы, настало время положить конец преступлениям Израиля, и Сирия неизменно поддерживает борьбу палестинцев за создание независимого государства.

12 октября Израиль уже наносил удары по взлетно-посадочным полосам в аэропортах Дамаска и Алеппо в Сирии. Сирийские зенитные ракеты смогли отразить атаку, взлетные полосы оказались повреждены. Воздушные гавани приостанавливали работу на несколько дней.