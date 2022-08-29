Стало известно о жертвах при столкновениях в Багдаде Zvezdanews: 2 человека погибли и 19 ранены в столкновениях в Багдаде

Фото: Hadi Mizban/ТАСС

Протест сторонников шиитского имама Муктады ас-Садра

В «Зеленой зоне» Багдада, центр города, где расположены иностранные и правительственные объекты, идут бои между протестующими и правительственными войсками, передает Telegram-канал Zvezdanews. По сообщениям экстренных служб к вечеру 29 августа, минимум два человека погибли, 19 получили ранения.

По сообщениям экстренных служб, минимум два человека погибли, 19 ранено, — сообщает Telegram-канал.

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29 августа протестующие шииты Багдада после заявления влиятельного шиитского деятеля Муктады ас-Садра об уходе из политики, ворвались в Республиканский дворец — штаб-квартиру правительства Ирака. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми в понедельник отдал распоряжение привести силы безопасности, дислоцированные в Багдаде, в состояние повышенной боевой готовности.

Отмечается, что власти Ирака объявили комендантский час на всей территории Багдада. Позже его распространили на всю территорию страны.