Стало известно о взрывах на военной базе США в Сирии Al Mayadeen: взрывы произошли на базе ВС США на востоке Сирии

Фото: Bilal Jawich/XinHua/Global Look Press

Взрывы прозвучали на территории военной базы США в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen. База располагается на территории нефтяного месторождения Эль-Омар.

Подробности происшествия не приводятся. Военные власти США информацию о возможной атаке не комментировали.

Ранее ракетному обстрелу подверглись две военные базы США возле газового и нефтяного месторождений в Сирии. Налет совершили отряды «Исламского сопротивления Ирака». По объектам было выпущено не менее 12 ракет. По данным членов движения, все ракеты достигли цели.

В свою очередь Вооруженные силы США 2 февраля поразили свыше 85 целей, принадлежавших силам Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Авиаудары наносились в ответ на атаку по американской базе в Иордании, которая произошла 27 января. В результате инцидента погибли трое военнослужащих, еще более 30 человек получили различные травмы.

Президент США Джо Байден рассказал, что удары по объектам в Ираке и Сирии были нанесены по его приказу. По его словам, они продолжатся в то время и в тех местах, которые выберут Штаты. При этом американский лидер подчеркнул, что его страна не стремится к конфликту в Ближневосточном регионе или где-либо еще на планете.