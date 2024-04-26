Стало известно о возможном создании альянса против Ирана FA: на Ближнем Востоке может появиться альянс против Ирана

Фото: IDF/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армия обороны Израиля

На Ближнем Востоке появились предпосылки к формированию альянса против Ирана после его удара по Израилю, сообщает издание Foreign Affairs со ссылкой на аналитиков из Института исследований национальной безопасности. По их мнению, арабские государства встанут на сторону Тель-Авива, если его конфликт с Тегераном продолжит обостряться.

Институт исследований национальной безопасности, ведущий израильский аналитический центр, заявил, что региональная и международная коалиция, участвовавшая в перехвате пусков из Ирана в сторону Израиля, демонстрирует потенциал создания регионального альянса против Ирана, — сказано в материале.

Однако, по мнению авторов издания, такие оценки аналитиков преувеличены и не отражают всю сложность проблем Ближнего Востока. Они отметили, что до атаки ХАМАС осенью 2023 года арабские страны разочаровались в премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху, который поддержал расширение поселений государства на Западном берегу реки Иордан. Как подчеркнули журналисты, напряженность в регионе еще больше обострилась после обстрелов сектора Газа.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что страны Ближнего Востока взяли курс на перевооружение после окончания войны в Ираке. По его словам, Иран с его промышленностью во многом опередил соседей в этом вопросе. Как пояснил эксперт, сейчас многие военные базы и другая важная инфраструктура на территории республики защищены скальными породами, потому ни Израиль, ни США не могут подобраться к этим объектам.