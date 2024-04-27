Стало известно о воздушной атаке ВВС Израиля на юг и центр сектора Газа ВВС Израиля за сутки нанесли удары по 50 целям в секторе Газа

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Военно-воздушные силы Израиля за минувшие сутки атаковали свыше 50 различных целей в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба. По данным ЦАХАЛ, авиаудары наносили истребители и другие летательные аппараты. Среди поражаемых объектов были шахты туннелей и военная инфраструктура.

Израильские истребители также нанесли удары по двум пусковым установкам, которые, по данным армии, использовались палестинским движением ХАМАС. В ЦАХАЛ утверждают, что они были заряжены ракетами и готовы к пускам в сторону Израиля.

Удар наносился после принятия мер предосторожности для уменьшения ущерба местному населению, — заверили в пресс-службе.

Ранее Foreign Affairs со ссылкой на аналитиков из Института исследований национальной безопасности сообщило, что на Ближнем Востоке появились предпосылки к формированию альянса против Ирана после его удара по Израилю. По их мнению, арабские государства встанут на сторону Тель-Авива, если его конфликт с Тегераном продолжит обостряться.

Однако, по мнению авторов издания, такие оценки аналитиков преувеличены и не отражают всю сложность проблем Ближнего Востока. Они отметили, что до атаки ХАМАС осенью 2023 года арабские страны разочаровались в премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху, который поддержал расширение поселений государства на Западном берегу реки Иордан. Как подчеркнули журналисты, напряженность в регионе еще больше обострилась после обстрелов сектора Газа.