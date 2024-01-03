Стало известно о тайном соглашении США о сохранении военной базы в Катаре CNN: США тайно договорились с Катаром сохранить военную базу Аль-Удейд

Фото: Pfc. Mariah Aguilar/Keystone Press Agency/Global Look Press

США в тайном порядке достигли соглашения о продлении присутствия американского военного контингента на базе в Катаре еще на 10 лет, сообщили CNN трое представителей американского Министерства обороны и еще один чиновник, близкий к ситуации. По данным телеканала, сделка, о которой не было объявлено публично, подчеркивает зависимость Вашингтона от крошечной страны Персидского залива.

Эта страна недавно сыграла центральную роль в качестве посредника в освобождении американцев из плена в Газе и Венесуэле. В то же время авиабаза Аль-Удейд в пустыне к юго-западу от Дохи является крупнейшим военным объектом США на Ближнем Востоке. Вместимость составляет более 10 тысяч военнослужащих.

При этом министр обороны США Ллойд Остин посещал Аль-Удейд в прошлом месяце. В рамках визита он поблагодарил Катар за увеличение расходов на содержание базы, но не упоминал факт продления соглашения. Администрация американского лидера Джо Байдена также не обнародовала его.

Ранее в США заявили, что конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС может вырасти в большую войну из-за ухудшения обстановки на Ближнем Востоке, а также роста вероятности вовлечения американской армии. По мнению аналитика Стивена Коллинсона, нынешняя обстановка может перечеркнуть усилия предшественников Байдена по сокращению присутствия военного контингента США в регионе.