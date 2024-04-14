Стало известно о судьбе россиянина на борту захваченного Ираном судна Жена россиянина на борту захваченного КСИР судна сообщила, что он вышел на связь

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Россиянин Тимофей Колчанов, оказавшийся на коммерческом судне MSC Aries, захваченном Военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), вышел на связь с семьей, сообщила РЕН ТВ его жена Мария Колчанова. Моряк пообещал супруге, что «все скоро решится», отметила она.

Позвонил и сказал, что связи временно не будет. Однако не стоит терять надежду, что все скоро решится, — сказала собеседница телеканала.

Колчанова добавила, что с ней связались специалисты из крюингового агентства. Они сообщили, что на борту «все живы, здоровы, но никакого контакта нет».

13 апреля госагентство IRNA заявило, что Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), являющегося элитным иранским военным формированием, захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. Речь идет о контейнеровозе, который, по данным иранского агентства, связан с Израилем. Согласно информации IRNA, судно принадлежит лондонской компании Zodiac Maritime, которая, в свою очередь, является частью Zodiac Group израильского бизнесмена по имени Эяль Офер. 13 апреля контейнеровоз пересекал территориальные воды Ирана.

Как сообщил утром 14 апреля Telegram-канал Mash, в плену у КСИР оказался гражданин России. Речь идет о старшем механике из Приморского края. Информацию подтвердило посольство России в Иране, которое сообщило, что окажет содействие в сложившейся ситуации.