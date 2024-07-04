Стало известно о состоянии пострадавших в страшном ДТП в Турции россиян Генконсульство РФ: в больницах Турции остаются семеро пострадавших в ДТП россиян

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В турецких больницах остаются семеро пострадавших в ДТП с автобусом россиян, сообщили NEWS.ru в Генконсульстве РФ в Анталье. Представители ведомства отметили, что гражданам РФ оказывается необходимая помощь. Там подчеркнули, что один из пассажиров получил тяжелые травмы.

В больницах остаются семеро россиян. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Один из них получил тяжелые травмы. Остальные размещены в гостинице и планируют вернуться в ближайшее время в Россию, — пояснили в Генконсульстве.

Там уточнили, что из 18 российских туристов, находящихся в попавшем в аварию автобусе, двое улетели в запланированное время. В Генконсульстве подчеркнули, что представители ведомства находятся в постоянном контакте с турецкими властями, туроператорами и страховыми компаниями.

Генконсульство России в Анталье находится в постоянном контакте с представителями турецких властей, туроператора, страховой компании и продолжит оказывать соответствующую помощь с тем, чтобы пострадавшие граждане как можно скорее получили необходимое лечение и вернулись на родину, — добавили в Генконсульстве.

Пассажирский автобус, который перевозил туристов из России и Белоруссии, попал в ДТП в турецкой провинции Анталья. По пути транспортное средство врезалось в бетонный столб по непонятной причине. В результате аварии у автобуса была полностью разрушена половина кузова.