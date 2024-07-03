Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с россиянами в Турции РЕН ТВ: двое туристов находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Турции

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Два человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Турции с автобусом, в котором находились туристы из России и Белоруссии, сообщает РЕН ТВ. Всего, по данным телеканала, госпитализированы 13 человек. Среди пострадавших четверо детей, один из которых находится в состоянии средней тяжести, остальные отделались легкими травмами.

13 человек госпитализированы в больницы Манавгата и Антальи, — приводит канал слова собеседника.

Ранее сообщалось, что автобус на полной скорости врезался в столб. В нем находились российские и белорусские туристы, а также их дети. По последним данным, в аварии пострадали 20 человек, среди которых 16 россиян. Водитель транспортного средства погиб.

В конце июня в Турции гражданка России погибла в ДТП с участием автобуса, который перевозил сотрудников строящейся в республике атомной электростанции «Аккую». По данным СМИ, 65-летний водитель потерял управление и выехал на встречную полосу.

В мае по меньшей мере 10 человек погибли, 30 получили различные травмы в результате ДТП в провинции Мерсин на юге Турции. На трассе Мерсин — Адана вечером столкнулись автобус, направлявшийся в город Диярбакыр на юго-востоке республики, и грузовик, который следовал по противоположной полосе.