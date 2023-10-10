Стало известно о смерти еще одного россиянина в Израиле Посол в Израиле: еще один россиянин погиб из-за обострения конфликта

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Арабо-израильский конфликт

Еще один россиянин погиб в Израиле из-за обострения конфликта с Палестиной, сообщил посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов в эфире Первого канала. Таким образом число погибших россиян в зоне вооруженного конфликта на Ближнем Востоке увеличилось до двух.

К сожалению, должен обновить информацию. Есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан, — сказал дипломат, добавив, что сотни россиян подали в посольство заявления с просьбой помочь эвакуироваться.

9 октября пресс-секретарь посольства РФ в Израиле Марина Рязанова сообщила о смерти гражданина России в этой стране. Она тогда добавила, что четверо россиян числятся пропавшими без вести. Посольство находится в контакте с родственниками людей и оказывает им необходимое содействие. При этом прилагается максимум усилий для установления места нахождения пропавших граждан.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что власти готовы помочь россиянам эвакуироваться из Израиля из-за военного конфликта в этой стране. По его словам, на территории Израиля проживает большое количество граждан России, правительство обеспокоено эскалацией ситуации.

Замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, в свою очередь, призвал россиян воздержаться от полетов из израильских аэропортов. По его словам, бойцы ХАМАС продолжают наносить ракетные удары по территории Израиля, что может представлять угрозу для пассажиров. Сенатор рекомендовал россиянам оставаться в бомбоубежищах.