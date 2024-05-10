Стало известно о широкомасштабном наступлении армии Израиля в Рафахе Walla: армия Израиля начала широкомасштабную атаку на Рафах на юге сектора Газа

Фото: Jamal Awad/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к широкомасштабному наступлению в городе Рафах, расположенному на юге сектора Газа, сообщает портал Walla. По его информации, атака производится на террористические объекты с использованием авиации и артиллерии.

В последние несколько часов ЦАХАЛ начала широкомасштабное наступление на террористические объекты в Рафахе с участием артиллерии и авиации, — сказано в материале.

Ранее израильская армия начала военную операцию в восточной части Рафаха. Представители ЦАХАЛ отмечали, что действия солдат носят точечный характер и направлены против инфраструктуры палестинского движения ХАМАС. Израильская сторона также обратилась к мирным жителям и международным организациям, которые находятся в данном районе, с призывом об эвакуации.

Ранее гуманитарная организация «Врачи без границ» заявила, что вторжение ЦАХАЛ в Рафах приведет к катастрофическим последствиям. По словам представителей движения, они готовы эвакуировать население и уже начали выписывать пациентов, способных ходить, чтобы освободить места в больнице. Там подчеркнули, что действия израильской армии только усугубят ущерб, уже нанесенный системе здравоохранения в Газе.