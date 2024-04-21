Стало известно, кто заработает из-за атак хуситов на корабли FT: судоходные компании прибегают к услугам ЧВК из-за хуситов в Красном море

Фото: Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

Судоходные компании стали прибегать к размещению на борту вооруженной охраны в связи с участившимися нападениями хуситов на коммерческие корабли, сообщила газета Financial Times со ссылкой на представителей организаций, предлагающих специализированные услуги по морской безопасности. По их словам, спрос растет, поскольку судовладельцы стремятся защитить экипажи, корабли и грузы от новых угроз.

Ухудшение ситуации с безопасностью в Красном море и Аденском заливе <...> привело к увеличению использования вооруженной охраны на борту торговых судов в этом районе, — сообщил Якоб Ларсен, руководитель службы безопасности Bimco, одной из крупнейших в мире международных ассоциаций судовладельцев.

Исполнительный директор крупнейшей британской охранной фирмы EOS Risk Дэвид Джонсон подтвердил, что компания получает гораздо больше заказов, чем раньше. Он связал рост спроса с нестабильностью в регионе после почти 10-летнего периода спада.

При этом руководитель американской консалтинговой компании по морским рискам Sedna Global Джон Гахаган считает, что в нынешних условиях судам требуется более масштабная и эффективная защита, в том числе от беспилотников. По его оценкам, частным охранным предприятиям придется эволюционировать, чтобы отражать новые угрозы в море.

Напряженность в Красном море растет в связи с активностью йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах». ВМФ США потратили около $1 млрд на защиту Израиля от выпущенных в ночь на 14 апреля иранских ракет и отражение атак хуситов на корабли в Красном море с октября прошлого года. Сейчас Штаты занимаются возмещением боеприпасов за счет дополнительного финансирования.