Стало известно о роли МОССАД в перемирии между Израилем и ХАМАС WP: ЦРУ и МОССАД сыграли ключевую роль в достижении перемирия в секторе Газа

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Главы двух разведывательных ведомств ЦРУ Уильям Бернс и МОССАД Дэвид Барни сыграли ведущую роль в достижении перемирия между Израилем и движением ХАМАС сообщает газета The Washington Post со ссылкой на дипломатический источник одной из арабских стран. По его сведениям, американские спецслужбы оказывали давление на израильские должностные лица.

Я думаю, что помощь США в конечном итоге сводилась к давлению на израильтян, — рассказал анонимный дипломат.

Также важную роль сыграли премьер-министр Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани. Нынешние договоренности Израиля и ХАМАС по обмену заложниками стали возможны благодаря посредническим функциям участников из Катара. По словам источника, перемирие стало возможным благодаря постоянному участию в вопросе президента США Джо Байдена. Он регулярно во время переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху затрагивал вопрос обмена заложниками.

Ранее сообщалось, что утром 24 ноября Израиль нарушил перемирие в секторе Газа вскоре после его начала. Арабская сторона отмечает, что ЦАХАЛ ведет интенсивный огонь к востоку от города Рафах. В последние часы до того, как перемирие вступило в силу, израильские силы начали интенсивные рейды в различных частях сектора Газа, включая север.