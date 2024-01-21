Стало известно о рейдах Израиля в городах на Западном берегу Иордана Армия Израиля проводит рейды в городах на Западном берегу реки Иордан

Фото: IMAGO/Ghassan Abu Eid/Global Look Press

Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводят рейды в нескольких городах на Западном берегу реки Иордан, сообщает телеканал Al Jazeera. До этого израильские военные штурмовали город Хеврон.

По данным телеканала, в ночь на воскресенье, 21 января, рейды также проводились в городе Калькилия и населенном пункте к югу от Дженина. Уточняется, что в Хевроне подразделения армии Израиля окружили три дома при помощи бульдозеров и разрушили по меньшей мере один из них.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на подсчеты американских разведывательных ведомств сообщила, что израильские военные уничтожили не больше трети членов палестинского движения ХАМАС за более чем 100 дней операции в секторе Газа. При этом издание отмечает, что текущие результаты далеки от целей Израиля. До момента обострения палестино-израильского конфликта разведывательные службы США оценивали численность боевиков ХАМАС в диапазоне от 25 до 35 тысяч.

Израильская армия обнаружила и уничтожила в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа туннель, в котором, по мнению военнослужащих, удерживались заложники. По словам пресс-секретаря Армии обороны Израиля бригадного генерала Даниэля Хагари, «около 20 заложников удерживались в данном туннеле в разное время в тяжелых условиях».